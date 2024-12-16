Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
Rusya'ya destek için gelen askerler hedefi şaşırdı

Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz, 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sinir krizi geçiren Yeşim Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde bulunan çift arasında bu nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4'üncü kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Yılmaz'ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
img

ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kadin cinayeti... (Olen kadin degil biliyorum...iyi okursaniz yazdigimi anlarsiniz...)

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıihsanhan:

kadın dırdırı adamı 4. kattan düşürür.. normaldir.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

boşanıp malların yarısını alacağıma hepsini alayım diyip aşağı itmiş olabilir, kadın milletinden her şey beklenir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Masterchef 16 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi? ERZURUM'DA DEPREM! Deprem mi oldu? 16 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.