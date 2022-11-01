Şişli'de taksi çilesi: Bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

Şişli'de yanlarında bavuluyla bekleyen 2 kadın, yaklaşık 1 saat boyunca taksi bekledi. Kadınların gideceği yer kısa mesafe olduğu için bazı taksi şoförlerinin indi bindi için 100 TL istediği iddia edildi. Kadın yolcuların yaşadığı mağduriyeti, o esnada oradan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, Şişli Harbiye'de bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanlarında bavul bulunan 2 kadın, Harbiye'den Kurtuluş'a taksiyle gitmek istedi. Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen kadın yolcuları taksi şoförleri 'kısa mesafe' gerekçesiyle aracına almadı. Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi. Bunun üzerine kadınlar, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

Kadınların mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yanlarında bulunan bavul ile yaklaşık bir saat süren kadın yolcuların çilesini ise o esnada oradan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde kadınlar taksicilerin kısa mesafe nedeniyle 100 lira ücret istediklerini, bunu kabul etmedikleri için taksiye binemediklerini söyledi. - İSTANBUL