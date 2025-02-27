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Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

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İstanbul Şişli'de 30 yaşındaki İzzet Alver, sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olay gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP KENDİ KAFASINA SIKTI

30 yaşındaki İzzet Alver, 45 yaşındaki sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Baştan birlikte olmaları yanlış ..çünkü yaş farkı önemli ...

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Matureci Kardeşimizi kaybettik başımız sağolsun.

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Merhaba modoratör

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