Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olay gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP KENDİ KAFASINA SIKTI

30 yaşındaki İzzet Alver, 45 yaşındaki sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.