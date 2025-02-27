Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
İstanbul Şişli'de 30 yaşındaki İzzet Alver, sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olay gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
SİLAHLA ÖLDÜRÜP KENDİ KAFASINA SIKTI
30 yaşındaki İzzet Alver, 45 yaşındaki sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.