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Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

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Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kuştepe MahallesiYavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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