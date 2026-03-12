Haberler

Şişli'de Silahlı Kavga: Kadın Ağır Yaralı

Şişli'de Silahlı Kavga: Kadın Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de, iki kişi arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada seken 3 kurşunun isabet ettiği kadın ağır yaralandı.

İstanbul Şişli'de, iki kişi arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada seken 3 kurşunun isabet ettiği kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada taraflardan biri diğerine silahla ateş açtı. O sırada pideye almaya giden bir kadın, seken 3 kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışması sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı