Şişli'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Şişli'de iki kişi arasında başlayan tartışma hızla büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada bir kişi kasık bölgesinden vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi yanında getirdiği silahla tartıştığı diğer şahsı kasık bölgesinden vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan şahıs bölgede ki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

Şahsı silahla yaralayan kişi bölgeden hızla kaçarak uzaklaştı. Polis kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL