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Şişli'de seyir halindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Şişli'de seyir halindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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Şişli Esentepe'de seyir halindeki Mercedes marka otomobilin motor kısmından çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından yangın çıktı. Alevlere teslim olan lüks araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir Mercedes marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü aracı park ederken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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