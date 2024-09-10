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Şişli'de korkutan kaza: Polis aracı kaldırımda yürüyen kadınlara çarptı

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Şişli'deki bir AVM'nin önünde geri manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Kadınlardan biri yere düşerken, diğeri ayağından yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.Yaralanan 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

KADIN ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE YERE YIĞILDI

Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, her iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Yaşam Polis Şişli Polis Şişli Kaza

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Yorumlar (2)

Emre null:

polis araçlarının rengiyle oynanmalı mavi beyaz ne güzeldi şimdikiler hiç güzel değil bir şeyi guncelerken getirdiğiniz özellik diğerinden daha güzel olmalı yoksa getirmemelisiniz

4
0
yanıtYanıtla
Ali Köse:

O saatte orada ne işleri varmış? (ironidir)

2
1
yanıtYanıtla
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