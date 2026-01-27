Haberler

Şişli'de otomobili park edecekken dükkana daldı

Şişli'de otomobili park edecekken dükkana daldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de park etmek isteyen bir sürücünün manevrası sırasında aracı kontrolden çıkarak bir kuaför dükkanına girdi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanın içinde maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde park manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kuaför dükkanına girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, daha sonra kuaför dükkanının içine girdi. Çarpmanın ardından panik yaşayan sürücü, aracı yeniden hareket ettirerek caddeye doğru ilerledi ve bir süre sonra durabildi. Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ise kuaför dükkanında maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu