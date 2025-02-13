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Şişli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Şişli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Şişli'de bir İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe arkadan çarptı. Çarpmanın sonucu 2 yolcu yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralanırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 07: 30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Kambur yönetimindeki 34 HO 2232 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 34 34 GYD 146 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT Özel Halk Otobüsü içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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