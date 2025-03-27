İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 şirkete el konuldu
İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı

İstanbul'a gelirken gözaltına alınan liderden Erdoğan'a yardım çağrısı

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Maçka Parkı'na yürümek üzere Şişli'deki bir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaşanan arbede sonucu birçok öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor.

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

CEVAHİR AVM ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Maçka Parkı'na yürümek üzere Şişli'deki Cevahir AVM'nin önünde toplanma çağrısı yaptı. Çağrının ardından polis; AVM, çevre metro durakları ve meydanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÖĞRENCİLERE "YÜZLERİNİ AÇMA" UYARISI

Polis, AVM önündeki metro durağından çıkmaya çalışan yüzü kapalı öğrencilere "yüzlerini açması" ve dağılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine harekete geçen polis, öğrencilere müdahalede bulundu. Çıkan arbede sonucu birçok kişi gözaltına alındı.

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Eko iyi korku salmış bu ak turplara :)) adam para caldiysa diplomasini nie iptal ettiniz diploma ne alaka demekki mesele adaylığını önlemek neymiş CHP'liler birbirini şikayet etmiş nie gizli tanık olmus madem açıktan şikayet etsin bak Bülent Arınç Melih gokcegi açıktan şikayet etmişti neyaptiniz hiç bişe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title