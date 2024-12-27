Şişli'de Kontrolden Çıkan Araçta Yangın: İki Yaralı

Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımdaki direğe çarptı. Kaza sonrası yangın çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mert Ş.'nin (23) kullandığı 25 FB 678 plakalı Wolkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptı. Çarpma sonrası araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi güvenlik önlemi amaçlı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaralanan sürücü Mert Ş. ve araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki A.Ş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kapatılan şerit tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL