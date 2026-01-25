Haberler

Kesik baş cinayetinde şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı

Güncelleme:
Şişli'de bir kadın cinayetinin ardından gözaltına alınan Özbekistan uyruklu zanlıların, kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de kesik baş cinayetine ilişkin gözaltına alınan Özbekistan uyruklu zanlıların, havalimanından kaçarken yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
