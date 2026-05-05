Şişli'de kayınvalide gelinini öldürmüştü, bir görümce gözaltına alındı; diğerini yakalama çalışmaları sürüyor

Şişli'de Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i silahla başından vurarak öldürmüştü. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Şahin'in 2 çocuğunun olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. ve Nehir K. tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Çocukları bir eve bırakan görümcelerin sonrasında emlakçıya gittiği, burada bir süre beklediği ve cinayetin ardından paniğe kapılarak emlakçıdan çıktıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili kardeşlerden Ceylan S. polis tarafından gözaltına alınırken, Nehir K.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz 2 Mayıs'ta Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydarcan K.'nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. İddiaya göre kayınvalide ile gelin arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kayınvalide Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etmiş, olay sonrası Burçin Şahin hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 de çocuğu olduğu öğrenildi. Cinayet şüphelisi kayınvalidenin cinayetin ardından pencereye çıkarak 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve camda bir süre sigara içtiği öğrenildi.

Kayınvalide, gelininin oğlunu aldattığını düşünerek cinayeti işlemiş

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Menekşe K.'nin burada verdiği ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği, ifadesinin devamında oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerinin arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş edip cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Kayınvalide Menekşe K., tutuklandı

İşlemleri için polis merkezine getirilen Menekşe K.'nin burada yapılan sorgusunda 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Menekşe K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.'nin eşi Selahattin K.'nin ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

2 çocuğu evden çıkarıp emlakçıya gitmişler

Olayla ilgili çalışmalarını derinlemesine sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan önce evde Menekşe K.'nin kızları Ceylan S. (40) ve Nehir K.'nin (32) de olduğunu tespit etti. Burçin Şahin ile aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Ceylan S.'nin, kardeşi Nehir K. ile birlikte 2 yeğenini de alarak evden çıktığı belirlendi. Ceylan S. ve Nehir K.'nin daha sonra çocukları bir evde bıraktıkları, caddede bulunan bir emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları belirlendi. Olayın yaşanması üzerine iki kız kardeşin emlakçıdan çıkarak eve doğru koştukları belirlendi. Emlakçıda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görümcelerden biri gözaltına alındı diğerini arama çalışmaları sürüyor

Olaydan önce evde bulunduğu öğrenilen Ceylan S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ceylan S., sabah saatlerinde annesi Menekşe K.'nin evine kahvaltıya gittiklerini, kardeşi Nehir K.'nin Burcu Şahin'in telefonunda uygunsuz fotoğraflarını ve konuşmalarını gördüğünü, bunun üzerinde aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Ceylan S. ifadesinin devamında Nehir K.'nin gelinleri Burcu Şahin'e, 'Sen kardeşime bunu nasıl yaparsın, benim kardeşim hapiste, çocuklarından utanmıyor musun' dediği, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Görümce Ceylan S.'nin ayrıca gelinleri Şahin'in çocuklarını ve cep telefonunu alarak evden çıktıklarını söylediği de öğrenildi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer görümce Nehir K.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

