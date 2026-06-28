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Şişli'de sokakta taciz anı kamerada: Şüpheli tutuklandı

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İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü ve fiziksel tacizde bulunan S.G., çalıştığı fırında ekmek yaparken gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelinin sigortasız çalıştığı fırına da para cezası uygulandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü ve fiziksel tacizde bulunan S.G. (29), polis ekiplerince çalıştığı fırında ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, sigortasız işçi çalıştıran fırın hakkında da idari işlem yapıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 21 Haziran Pazar günü Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yürüyen Aysel H., arkasından bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Bir süre kadının peşinden giden şüpheli, daha sonra sözlü tacizde bulunarak fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli hızlı adımlarla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşadığı şokun ardından polis merkezine giden Aysel H., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini saatlerce inceleyen polis, kadını taciz eden şüphelinin S.G. (29) olduğunu tespit etti.

Şüphelinin izini süren Şişli Asayiş ekipleri, S.G.'nin ilçedeki bir fırında çalıştığını belirledi. Fırına operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi ekmek yaptığı esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelinin fırında sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine iş yeri hakkında idari işlem başlatılarak para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Taciz" suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin sokak ortasında kadını takip ettiği ve taciz etmeye çalıştığı o korku dolu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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