AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Şişli'de Kadın Cinayetinin Zanlıları Gayrettepe'ye Getirildi

Şişli'de Kadın Cinayetinin Zanlıları Gayrettepe'ye Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu öldüren eski eşi Rüstem Elibol ve 3 zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Olayda Aksu, sokak ortasında kaçırılmaya çalışıldıktan sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şişli'deki kadın cinayetinin 4 zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eş Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.