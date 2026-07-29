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İşten eve dönen ablayı yıkan manzara! Telefonundan not çıktı

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İstanbul Şişli'de işten eve dönen bir kadın, 24 yaşındaki erkek kardeşini salonda hareketsiz halde buldu. Yaklaşık iki ay önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cep telefonunda bir not bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 Şişli Gülbağlar Mahallesi'nde 28 yaşındaki abla işten eve döndüğünde salonda korkunç bir manzara ile karşılaştı.

KARDEŞİNİ SALONDA HAREKETSİZ BULDU

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten eve dönen 28 yaşındaki Ç.K., 24 yaşındaki kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ç.K.'nın durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI, TELEFONUNDA NOT ÇIKTI

Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren abla Ç.K., kardeşinin yaklaşık iki ay önce nişanlısından ayrıldığını ve bu ayrılık sürecinden psikolojik olarak oldukça olumsuz etkilendiğini ifade etti. Polis ekiplerinin evde ve gencin eşyaları üzerinde yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir nota rastlandı. Olayın aydınlatılması adına ekipler, detaylı inceleme yapılmak üzere söz konusu telefona el koydu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Evde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Umut Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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