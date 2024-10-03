Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Şişli'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, ev sahibine yakalanınca kaçtı. İhbar sonrası yakalanan hırsız ve suç ortağı, kameralar tarafından kaydedildi.

Şişli'de aracın üzerine çıkıp tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahibine yakalanınca geldiği gibi kaçtı. Hırsız ve gözcülük yapan suç ortağı kısa süre sonra yakalandı. Hırsızın eve girdiği ve suç ortağıyla birlikte kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Ağustos'ta Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde mahallede gezen 2 hırsız, önce etrafı kolaçan etti. S.G. isimli hırsızın gözcülük yaptığı sırada, suç ortağı M.S.A. ise önce park halindeki aracın üzerine çıktı, ardından tırmanarak pencereden eve girdi. Bir süre sonra hırsız, ev sahibine yakalandı. Paniğe kapılan hırsız, aynı pencereden park halindeki aracın üzerine atlayarak suç ortağıyla birlikte kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda hırsızların güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden S.G. 08 Eylül'de, M.S.A. ise 28 Eylül'de Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde yakalandı. S.G. "Evden Hırsızlığa Teşebbüs, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından sevk sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakılırken, M.S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık 3-sayfa Güncel Şişli Suç

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title