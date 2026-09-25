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Şişli'de evinde ölü bulunan 25 yaşındaki üniversite öğrencisinin otopsisi yapılacak

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Şişli'de evinde ölü bulunan 25 yaşındaki üniversite öğrencisinin otopsisi yapılacak
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İstanbul Şişli Feriköy'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izine rastlanmazken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Feriköy Savaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde dışarıda olan Yağız Bilik (25), gece saatlerinde eve geldi. Bilik'ten akşam saatlerine kadar haber alamayan ev arkadaşı, kontrol amaçlı eve geldi. Bilik'in olduğu odaya bakan arkadaşı, onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan savcı, olay yerinden arkadaşının bilgisine başvururken, gencin ölümünü haber alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İncelemenin ardından Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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