Şişli'de Eski Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

ŞİŞLİ'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.