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Şişli'de Eski Eşini Öldüren Şüphelinin Cinayetten 3 Gün Önce Keşif Yaptığı Ortaya Çıktı

Şişli'de Eski Eşini Öldüren Şüphelinin Cinayetten 3 Gün Önce Keşif Yaptığı Ortaya Çıktı
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İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol'un, cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi. Aksu, eski eşinin zorla araca bindirme girişimine direnirken silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şişli'de eski eşini öldüren şüphelinin cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol ile beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalışan Elibol, genç kadının direnmesi üzerine yanında bulunan tabancayla ateş açmıştı. Ağır yaralanan Aksu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Cinayet öncesi keşif yapmışlar

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. ve A.B. isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul'a geldiklerini belirledi. Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu'nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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