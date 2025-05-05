Şişli'de Eski Eşi Tarafından Vurularak Öldürülen Bahar Aksu'nun Cenazesi Alındı

Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen ve cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Bahar Aksu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmış, zanlılar Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanmıştı. 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol ise Kağıthane'de yakalanmıştı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Aksu'nun cenazesi, yakınları tarafından alındı. Bahar Aksu'nun cenazesinin defnedilmek üzere Edirne'ye götürüleceği öğrenildi.