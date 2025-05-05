Şişli'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şişli'de eski kocası tarafında öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İSTANBUL - Şişli'de 34 yaşındaki kadın eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. 3 şahıs gözaltına alınırken, kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Olay, bugün İstanbul Şişli'de meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Bahar Aksu isimli kadını eski eşi kaçırmaya ve beraberindeki 3 kişi sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Aksu'yu kaçıramayacağını anlayan gözü dönüş adam vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Aksu'nun cenazesi Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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