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Şişli'de depoda yangın paniği

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İSTANBUL Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında film ekipmanlarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Şişli'de depoda yangın paniği

İSTANBUL Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında film ekipmanlarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahmut Şevket Paşa İtfaiye Şişli İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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