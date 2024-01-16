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Şişli'de dar alan uygulaması sonucunda zanlılar yakalandı

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.

Şişli'de dar alan uygulaması gerçekleştirildi

İSTANBUL - Şişli'de, polis ekipleri tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00-21.00 sıralarında Kuştepe bölgesinde narkotik - asayiş dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalanırken 6,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimde 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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