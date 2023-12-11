İstanbul'daki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattaki terastan atladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı

İstanbul Şişli'de bir kişi Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

5. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bugün saat 11.40 sıralarında Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.