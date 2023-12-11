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Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı

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İstanbul'daki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattaki terastan atladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de bir kişi Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

5. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bugün saat 11.40 sıralarında Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Bordo Bere:

HAYATTAN HICBIR BEKLENTISI KALMAYAN CARESIZ BIRI NE YAPAR ODA ONU YAPMIS

Yanıtla13
Tutankamon Hoca:

Normaldir hak hukuk adalet rehaf huzzur herşey var olunca insan yaşamaktan sıkılıyor

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