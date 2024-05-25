Üye Girişi
Haberler

Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken alev alev yanan baca itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler korkuyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının, restoranın üzerinde bulunan otele sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bacanın alevli suretle yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet İtfaiye Şişli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title