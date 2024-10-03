Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği

Çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın paniğe nede oldu

İSTANBUL - Şişli'de 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Şişli Teşvikiye Poyracık Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı. Yangının izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina kısa sürede tahliye edilirken, yanındaki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.