Şişli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 41 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte dün Şişli'de bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi. İlçede takibe alınan bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 22 kilo 850 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 litre aseton ve yine uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre 100 mililitre asit ele geçirildi. Toplam 41 kilo 750 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Polis baskınında yakalanan şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı