Sisle Kaybolan Dağcı Grubuna Jandarma ve AFAD'dan Kurtarma

Sisle Kaybolan Dağcı Grubuna Jandarma ve AFAD'dan Kurtarma
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Demirkapı yaylasında yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grubu, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Jandarma, gönüllü korucular ve AFAD ekipleri, grubun imdadına yetişerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Trabzon'un Çaykara'nın ilçesinin Demirkapı yaylası göller bölgesine yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grup, dönüş yolunda yoğun sisin etkisiyle yollarını şaşırınca imdatlarına jandarma, gönüllü korucular ve AFAD yetişti.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden 75 kişilik dağcı grubu buradaki yürüyüşleri sonrasında dönüşe geçti. Ancak yağmur ve sis nedeniyle Demirkapı yaylası Bayburt il sınırlarına yakın bir noktada ekip dönüş yolunu kaybetti. Grubun telefonla yardım çağrısında bulunmasına rağmen jandarma ekiplerine konum bilgisi verememeleri üzerine yerleri tam olarak bir süre belirlenemedi. Gönüllü korucuların da yardımı ile bir süre sonra ekibin yeri ve konumu belirlendi. Bölgeye hareket eden ekipler, 2-3 saatlik yolculuğun ardından dağcı ekibe ulaşıldı. Dağcıların gönüllü korucular, jandarma ve AFAD ekipleri ile dönüşe geçtiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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