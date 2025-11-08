Şirvan'da Bebek Çerez Kabuğu Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, boğazına çerez kabuğu kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesinde 1, 5 yaşındaki A.D.'nin boğazına çerez kabuğu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. A.D., sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT