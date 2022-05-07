Sırtından bıçaklanan genç öldü

MALATYA (İHA) - Malatya'da kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Öldürülen genç, gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli genç, sevdiği kız olan M.G. ile evlenme talebine kızın ailesinden olumsuz cevap alınca beraberindeki arkadaşı Bilal Yamandağ ile birlikte genç kızın yaşadığı ikamete gitti. Burada genç kızın abisi S.G. (30) ile Y.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Y.G.'nin arkadaşı Bilal Yamandağ ağır yaralandı. Ağır yaralı genç, kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yamandağ'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kömüşhan Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Katil zanlısı suç aletiyle yakalandı

Öte yandan, olayın şüphelisi olan S.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa