Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, Sırrı Sürrya Önder vefatı sonrası sosyal medya hesabından "Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun" diyerek yaptığı paylaşım büyük tepkilere neden oldu.

"SİYASETLE BEN İLGİLENMEM"

Eleştiri yağmuruna tutulan Elmas gelen tepkilerin ardından açıklamada bulunarak, "Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE DAYANAMADI HESABINI KAPATTI

Fenomen Aykut Elmas yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından 67 bin takipçi kaybederken, tepkilere daha fazla dayanamayarak sosyal medya hesabını kapattı.