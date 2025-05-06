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Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı

Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı
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Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımla eleştiri yağmuruna tutulan ve kısa sürede 67 bin takipçi kaybeden fenomen Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı.

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, Sırrı Sürrya Önder vefatı sonrası sosyal medya hesabından "Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun" diyerek yaptığı paylaşım büyük tepkilere neden oldu.

Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı

"SİYASETLE BEN İLGİLENMEM"

Eleştiri yağmuruna tutulan Elmas gelen tepkilerin ardından açıklamada bulunarak, "Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı

TEPKİLERE DAYANAMADI HESABINI KAPATTI

Fenomen Aykut Elmas yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından 67 bin takipçi kaybederken, tepkilere daha fazla dayanamayarak sosyal medya hesabını kapattı.

Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

Ne kötülük etmis bu adam anlamadım??Siyasi yönünü bilmem diyo ne var bunda??

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Haber YorumlarıuCube :

Elmas elmas olsaydı, neyse demeyeceğim! ;))

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