Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tırında patlama anında uykuda yakalandı

Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tanker sahasında patlayan tırında uykuda yakalandı. Patlama anı cep telefonu ile çekilirken, tır alev topuna döndü.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Irak Zaho'da Asya Tanker sahasında bilinmeyen bir neden ile bir tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki iki tıra daha sıçradı. Yangın sırasında aracında uyuyan Silopi nüfusuna kayıtlı M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının içerisinde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Zaho Hastanesine kaldırıldı. M.K., Burada yapılan müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. M.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ŞIRNAK