Şırnak Yeniaslanbaşar'da minibüs uçuruma yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle ıslanan ve kayganlaşan yolda ilerleyen minibüs, dar ve keskin virajda araç sürücüsü F.F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Minibüsün içerisinde bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine ekipler, uçuruma yuvarlanan araçtaki kişiye ulaşmak ve kurtarma çalışması yürütmek için harekete geçti. Aracın plakası henüz öğrenilemezken, kazada yaralanan F.F. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı