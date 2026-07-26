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Şırnak’ta zehir tacirlerine ağır darbe: 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak’ta zehir tacirlerine ağır darbe: 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Şırnak’ta güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonlarda, toplam 90 kilo 457 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonlarda, toplam 90 kilo 457 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı. Şahsın beraberinde taşıdığı valizde yapılan detaylı aramada, kıyafetlere özel yöntemlerle emdirilmiş halde 11 kilo 457 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün sürdürülen planlı ve teknik takipli bir başka operasyonda ise durdurulan bir tırda yapılan aramada 79 kilo toz esrar bulundu. Tır sürücüsü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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