Şırnak'ta yolsuzluk operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta usulsüz şekilde engelli raporu alarak yolsuzluk yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yolsuzluk suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şırnak merkezli Cizre ilçesi ve Ankara'da yürütülen soruşturma çerçevesinde il genelinde faaliyet gösteren yasadışı şekilde engelli raporu alarak engelli aylığı, bakım aylığı ve benzeri gibi Kamuyu zarara uğratmak suretiyle suç işledikleri, bu suçlar neticesinde kamuyu tahmini olarak 5 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri ve iştirak ettikleri tespit edilen 8 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonda Cizre'de bulunan E.Y, M.M, N.Ü, Ş.M, M.Y, H.Ş, İ.B. ve D.P isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda başka kişilere ait kimlik fotokopileri, sağlık kurulu raporları ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı yasağı ile adli kontrol kararı verildi. - ŞIRNAK