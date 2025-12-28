Haberler

Şırnak'ta 7 katlı apartmana yıldırım düştü

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yoğun kar yağışı sırasında, bir apartmanın en üst katına yıldırım isabet etti. Olay, mahallede paniğe neden olurken, ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olay, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde aniden düşen yıldırım, apartmanın en üst katına isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda bina sakinleri korku yaşarken, çevrede kısa süreli panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken apartmanda maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Elektrik hatlarında meydana gelen arızaya ekipler tarafından müdahale edilirken, binada güvenlik amacıyla kontrol çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiği süreçte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
