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Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 2 Ölü, 9 Yaralı

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Şırnak merkez Kaymakamçeşmesi köyünde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 ağır yaralı

ŞIRNAK - Şırnak merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri odun toplarken sağanak etkili oldu. Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Sıddık, Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Halime, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Mehmet Emin ve Selahattin Beldek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 2 Ölü, 9 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - 3.Sayfa

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