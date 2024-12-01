Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz

 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

Muhalifler, teröristlerin kalesinde

 Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı

Şırnak'ta Yangın: Vali Ekici'den Geçmiş Olsun Ziyareti

Şırnak'ta Yangın: Vali Ekici'den Geçmiş Olsun Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'ın evinde çıkan yangın nedeniyle aile zor durumda kaldı. Şırnak Valisi Birol Ekici, olay yerini ziyaret ederek aileye destek sözü verdi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şırnak Valisi Birol Ekici güvelik korucusunun yardımına koştu.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde ikamet eden Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş ve ailesinin ikamet ettiği evde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeni ile Göktaş ailesinin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Hasan Güngen ile birlikte Güvenlik Korucusu Göktaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Ekici, Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'ın evinin tadilatının yapılması için ilgili kurum amirlerine talimatlar vererek, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güvenlik Korucumuz İhsan Göktaş ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kıymetli ailesi ile birlikte ikamet ettiği evinin tadilatının yapılması için devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Garson kadını ormana kaçırıp defalarca tecavüz ettiler
img

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
img

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Eyüpsor CANLI - ŞİFRESİZ izle! Esad kaçtı mı, Esad nerede? Suriye'de darbe mi oluyor? Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman? Lyon Nice CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Lyon Nice hangi kanalda, maçı ne zaman? Fatih Karagümrük Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Fatih Karagümrük Esenler Erokspor hangi kanalda, maçı ne zaman? Liverpool Manchester City kaç kaç, MAÇ SONUCU ne? Liverpool Manchester MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ izle! Liverpool Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manchester City maçı ne zaman? GALATASARAY EYÜPSPOR maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Eyüp maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.