Şırnak'ta Yangın: Vali Ekici'den Geçmiş Olsun Ziyareti

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şırnak Valisi Birol Ekici güvelik korucusunun yardımına koştu.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde ikamet eden Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş ve ailesinin ikamet ettiği evde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeni ile Göktaş ailesinin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Hasan Güngen ile birlikte Güvenlik Korucusu Göktaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Ekici, Güvenlik Korucusu İhsan Göktaş'ın evinin tadilatının yapılması için ilgili kurum amirlerine talimatlar vererek, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güvenlik Korucumuz İhsan Göktaş ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kıymetli ailesi ile birlikte ikamet ettiği evinin tadilatının yapılması için devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - ŞIRNAK