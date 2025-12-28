Haberler

Şırnak'ta uyuşturucu taciri yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet birimlerince yürütülen operasyon kapsamında, gençleri zehirlediği belirlenen ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Uyuşturucu ile mücadelemiz, baronundan torbacısına kadar sürecek, amacımız başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu insanlık suçundan korumaktır" sözlerine yer verildi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK

