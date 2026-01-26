Jandarmadan 2025'te uyuşturucuya tavizsiz savaş

Şırnak'ta geçen yıl yürütülen operasyonlarla uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize yapılar ile sokak satıcılarına yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde kırsal alanlar, yerleşim merkezleri, geçiş güzergahları ve sınır hattında istihbarata dayalı olarak yürütülen operasyonlarda uyuşturucu suçlarının imalat, sevkiyat, satış ve kullanım aşamalarının tamamı hedef alındı. Operasyonlarda, suç zincirinin farklı halkalarına yönelik çok sayıda adli işlem gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanununun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin TCK 190-191 kapsamında ise 158 olay tespit edildi. Bu olaylarda 176 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yıl genelinde uyuşturucu suçları kapsamında toplam 202 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarlarında önceki yıllara kıyasla ciddi artış kaydedildi. Yapılan çalışmalarda 380 kilogramdan fazla metamfetamin, 53 kilo 235 gram esrar, 43 bin 56 kök kenevir ve skunk, bonzai, eroin ve çeşitli sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yetkililer, özellikle metamfetamin ve esrar miktarındaki artışın, uyuşturucu şebekelerine yönelik hedef odaklı ve derinlemesine yürütülen operasyonların sonucu olduğunu değerlendirdi. Kırsal alanlarda tespit edilen yasa dışı ekim alanlarının imha edildiği bildirildi.

Sınır hattı ve kırsalda operasyonlar yoğunlaştı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sınır hattı ve kırsal bölgelerde teknolojik takip sistemleri, saha istihbaratı ve ani operasyonların etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu çalışmalarla, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan güzergahların önemli ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi. Jandarma yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca adli bir faaliyet olarak değil, toplum sağlığını ve özellikle gençleri korumaya yönelik bir güvenlik önceliği olarak ele alındığını vurguladı. 2026 yılında da başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu suçlarına karışan kişi ve yapılara yönelik operasyonların artarak devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK