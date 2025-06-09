Şırnak'ta Trafik ve Asayiş Uygulamaları Gerçekleştirildi

Şırnak'ta Trafik ve Asayiş Uygulamaları Gerçekleştirildi
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Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik ve asayiş uygulamaları yapıldı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, araçların belgeleri denetlendi ve emniyet kemeri kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Şırnak'ta kent genelinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda, araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik ekiplerince araçların ruhsat, sigorta ve muayene belgeleri denetlenirken, emniyet kemeri ve hız denetimleri de titizlikle yürütüldü. Özellikle trafikte seyahat halinde bulunan sürücülerin emniyet kemerini takmaları ve cep telefonları ile konuşmamaları konusunda ekipler sürücülere uyarılarda bulundu.

Asayiş ekipleri ise, umuma açık alanlarda ve trafik ekiplerince durdurulan araçlarda gerçekleştirdikleri uygulamalarda şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, araçlar didik didik arandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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