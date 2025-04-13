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Şırnak'ta Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobilin duvara çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelerle araçtan çıkarılan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu'nun cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde 27 APN 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen gerçlerin cenazeleri, Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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