Şırnak'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şırnak- Cizre kara yolunda bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hasan Kasımoğlu (35), dün aracını araç muayene istasyonuna götürdükten sonra yolun karşısına geçtiği sırada Mikail Ö. idaresindeki 34 BHY 210 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasımoğlu, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Görüntüde, Kasımoğlu'nun yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce fırladığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kasımoğlu'nun AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK