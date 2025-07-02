Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 12.25 sıralarında Silopi ilçesine bağlı Kizir mevkisinde yaşandı. Habur Sınır Kapısı istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan E.U. yönetimindeki 73 T 2045 plakalı marka ticari taksi, iddiaya göre arıza nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen F.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yavaşlayan taksiye çarparak, minibüste bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kontrol amaçlı Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı net bir şekilde görülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ŞIRNAK