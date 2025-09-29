Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.G. yönetimindeki 02 ADH 599 plakalı otomobil, Ballı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü E.G. ile araçta bulunan Mehmet Bozan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Bozan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK