Haberler

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.G. yönetimindeki 02 ADH 599 plakalı otomobil, Ballı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü E.G. ile araçta bulunan Mehmet Bozan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Bozan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.