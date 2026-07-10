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Şırnak'ta tır uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak'ta tır uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Hakkari istikametine giden 06 CJD 967 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan uçtu. Habur Çayı kenarında yan yatarak duran tırda sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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