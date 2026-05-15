Şırnak'ta tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ta şarampole devrilen tırda sıkılan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Balveren Beldesi Besta mevkisinde Sabri Karavut idaresindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Tırda sıkışın Karavut, 3 buçuk saatlik çalışmayla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen Karavut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı