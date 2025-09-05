Haberler

Şırnak'ta Tarlada Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Esenli köyü yakınlarında bir kişi tarlada ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarında bir arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Cumhuriyet savcısı bölgeye giderek inceleme yaptı. S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

